「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）侍ジャパンの西川史礁外野手が三回、侍初安打を放った。３回表まで両先発が無安打と完璧な投球を見せている中、迎えた三回だった。先頭で打席に入った西川が１５２キロの初球を捉えて右前へ。プロ入り後では初めて選ばれた侍ジャパンの舞台でいきなり快音を響かせた。西川は２球団競合の末にロッテに入団した注目のルーキー。昨年３月に行われ