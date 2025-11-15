純粋に彼氏のことを愛していたのに、実は既婚者だったと知ったらショックですよね。男性が嘘さえつかなければその恋愛は始まらなかったのに、知らない間に不倫をしてしまったことで最悪な展開になるようで……？今回は、騙され不倫にあった女性が彼氏を恨んでいる話をご紹介いたします。既婚者だった「年上の彼氏とはバツイチだと知った上で、付き合っていました。奥さんとは1年前に別れたそうですが、私はバツイチであろうと彼