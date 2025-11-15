髪を巻くと、なぜか「頑張ってる感」や「老け見え」につながってしまう…。この大人世代のヘアスタイリングで起こりがちな悩みは、実は“巻き方”と“動きのつけ方”がポイント。ぐっと強く巻くよりも、毛先がふわっと揺れているくらいの“さりげなさ”が、上品で今っぽい若見えヘアを叶えます。そこで今回は、忙しい朝でも簡単にできて、秋冬コーデにもなじむ【大人のゆる巻きヘアアレンジ】を紹介。自然体で、でもきちんと見える