「デフ（Deaf、耳が聞こえない）」アスリートを対象とした国際スポーツ大会、「東京2025デフリンピック」が始まりました。大会期間は11月15日(土)から11月26日(水)まで。東京都の会場を中心に、一部競技は福島県・静岡県でも行われます。参加国は70〜80の国・地域におよび、参加者数は選手が約3,000人、審判やスタッフなども含めると約6000人に上ります。そんな一大イベントの展開に備え、公共交通も対策を講じます。デフアスリー