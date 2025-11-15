日本経済の中心地、東京・大手町にある塔の日本旅館「星のや東京」。2025春に星野リゾート初の鮨店【鮨 大手門】がオープン。定員８名のカウンター席で、会席料理の技法を活かした酒肴と握りをコース仕立てで用意。敷地内に湧く “東京の天然温泉” を楽しんだ後、和服仕様の館内着のまま気軽にお鮨のコースを食べられるのが魅力です。予約制で外来の利用も可能です。｜星のや東京にある鮨店とは「星のや東京」があるの