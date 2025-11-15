2020年にオープンした【イビススタイルズ名古屋】は、カジュアルに泊れるブティックホテル。パリを本拠とする世界的なホテルチェーン「アコーホテルズ」のエコノミーブランドで、カラフルで親しみのある内装は、アートの国フランスらしいエスプリを感じます。ビジネスホテルと大差のない料金設定も魅力です。｜ポップでスタイリッシュなホテルステイホテルのコンセプトは、近くにある「柳橋中央市場」をモチーフにしたインターナシ