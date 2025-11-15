11月15日放送の満天☆青空レストランにて、奥州ロマンを使った「奥州ロマンの天ぷら」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★奥州ロマンの天ぷら 材料（4人前） 奥州ロマン                               １〜２個揚げ油              &#