11月15日放送の満天☆青空レストランにて、奥州ロマンを使った「奥州ロマンのグラタン」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★奥州ロマンのグラタン 材料（4人前） 奥州ロマン                          ４個ベーコン          &#16