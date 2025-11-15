「頼りがいがある」「リードしてくれる」--。最初はそんな魅力に惹かれたのに、気づけばいつも彼の顔色をうかがっている。それなのに「私のことを思って言ってくれてるから」と、自分に言い聞かせていませんか？彼が見せるその“優しさ”、本当の愛情ではなく“支配欲”の裏返しかもしれません。今回は、俺様男子の“優しさ”に隠された「支配欲」について解説します。「俺が決める」は優位性を保ちたいだけ俺様男子は、自信家に見