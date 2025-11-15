元NHKアナウンサーの中川安奈が11月13日、Xを更新。そこでのセクシーな投球ポーズが話題となっている。「この日、中川さんは《NPB AWARDS 2025第一部、第二部ともに司会を務めさせていただくことになりました!!》と投稿し、続けて《チケットも発売中ですので、みなさまもぜひ会場で》とポストしました」（芸能記者）「NPB AWARDS」は日本野球機構の年間表彰式。各球団の主力選手が集まり、その年度のリーグ戦の各タイトルを表