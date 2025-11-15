「なんとなくいつものメイクがパッとしない」「顔がぼやけて見える…」という時に鍵を握るのは、色よりも質感と“立体感”。大人世代の顔印象は、光と影を少し足すだけで驚くほど変わります。そこで今回は、普段のメイクにそっと仕込むだけで透明感とメリハリが生まれる【プチプラ立体感コスメ】を紹介。毎日のメイクに無理なく取り入れられるアイテムだけを集めました。今日のメイクにひとさじプラスしてみましょう。初雪みたいに