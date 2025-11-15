昔取った杵柄そのままに。かつて海外メタルフェスやワールドツアーでもその名をこれでもかと轟かせてきたD’ESPAIRSRAYが、遂にこの＜CROSS ROAD Fest＞で復活を果たしてみせた。◆ライブ写真「今日のラインナップでは、ちょっと毛色の違うD’ESPAIRSRAYです(笑)。多分、みんないろんな想いを持って来てると思うんだけど。その想いをちゃんと声にして“ここ”まで届けてくれよ。行けるか！一緒に堕ちるところまで堕ちようか！」（H