阪神の今朝丸裕喜投手（19）があす16日、中日との練習試合で登板する。この日はブルペン入りし、変化球の感覚を確かめながら35球を投げ込み。秋季キャンプも佳境に入り、疲労も溜まる中で「体の状態としては万全ではないけど、ストレートとコントロールを大事にして、あすの試合は臨もうかなと思っています」と冷静に見据えた。藤川監督の前で、初の実戦登板となる。期待の大型右腕は「もちろんアピールという形で全力投球で