「東京デフリンピック」の開会式で、手話で「拍手」を送られる秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さま＝15日、東京体育館（代表撮影）秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さまは15日、東京都渋谷区の東京体育館を訪れ、聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の開会式に出席された。秋篠宮さまは「大会が互いの違いを認め、尊重し合い、誰もが個性を生かし、力を発揮できるインクルーシブ社会の実現に寄与することを祈