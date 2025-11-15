聴覚障害がある人たちの国際競技大会「デフリンピック」の開会式が行われ、秋篠宮ご一家が出席されました。東京・渋谷区の東京体育館で行われたデフリンピックの開会式。秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さまが出席し、秋篠宮さまがあいさつされました。「きこえない・きこえにくい人ときこえる人が互いの違いを認め、尊重しあい、そして誰もが個性を活かし、力を発揮できるインクルーシブ社会の実現に寄与することを祈念し、開会式に