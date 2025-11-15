カド番危機だ。大相撲九州場所７日目（１５日、福岡国際センター）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）が幕内若元春（荒汐）に屈して５敗目。右四つで若元春を土俵際まで追い詰めたが、上手投げを食らい逆転負けを喫した。９月の秋場所は右ヒザを負傷して途中休場。１０月のロンドン公演にも参加せず、回復に専念し、今場所は患部に分厚いサポーターを装着して土俵に上がっている。これで５日目から３連敗。終盤戦に幕内唯一の全勝