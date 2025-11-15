演歌歌手木村徹二（34）が15日、東京・中央区の日本橋三井ホールでコンサートを行った。今月5日に発売したカバーアルバム「ザ・カバー3」に収録した昭和の名曲「襟裳岬」「北の宿から」を情緒たっぷりに歌唱。新曲「雪唄」は兄で作詞作曲を手がけた木村竜蔵（36）のピアノ演奏に乗って約700人を酔わせた。公演前に取材に応じた。一問一答は次の通り。−これから約1年ぶりのワンマンライブです。意気込みを教えてください僕は演歌を