演歌歌手木村徹二（34）が15日、東京・中央区の日本橋三井ホールでコンサートを行った。新曲「雪唄」で幕を開け、兄の木村竜蔵（36）が作詞作曲したバラード歌謡曲をしっとりと骨太に歌い上げた。あいさつで「先日左の奥歯が欠けたんです。これで歌い続けるとそれに慣れちゃう。だからなるべく早く歯医者に行かないといけない」と告白をしながら、いつも通りに歌唱とトークに全力投球をした。「歌が好きでこの世界に入りました。デ