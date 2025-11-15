【モデルプレス＝2025/11/15】歌舞伎俳優の市川團子が、芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属することが分かった。11月15日、同事務所の公式サイトにて発表された。【写真】小栗旬・田中圭ら「トライストーン大運動会」話題のビジュアル◆市川團子、トライストーン所属同事務所は「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。