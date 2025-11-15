歌手・鳥羽一郎の次男で歌手の木村徹二が１５日、東京・日本橋三井ホールで単独コンサート「木村徹二ＬＩＶＥ３〜アイアンファミリー集結！キミとアナタとそして俺〜」を開催した。２０２４年９月以来、１年２か月ぶりの単独公演。初公開となった「雪唄」のピアノアレンジバージョンや、最新カバーアルバム「ザ・カバー３」の収録曲「ラヴ・イズ・オーバー」など、全２７曲を披露。約７００人を魅了した。２０２２年１１月１