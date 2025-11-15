高市内閣で経済安全保障相を務める参議院議員の小野田紀美氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。かわいらしい卓上カレンダーを披露し話題を呼んでいる。小野田氏は「ずっと大臣室や公務先にいて、議員会館の執務室に帰って一息つく時間もなかなかなかったので、さんじゅーろーさんの卓上カレンダー１１月のご尊顔を今更やっと拝めたわけでございますが、今月も大変可愛らしゅうございますね壁掛けも卓上も毎年殿にお