◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）ロッテ・西川史礁外野手が侍ジャパンのチーム初安打をマークした。「７番・左翼」で先発出場している。０―０の３回先頭だ。完全投球を続けていた韓国先発・郭の内角高め１５３キロ直球を強振し、詰まりながらも右前へ運んだ。ドラフト１位で入団したルーキーイヤーは１０８試合に出場し、リーグ６位の打率２割８分１厘をマークするなど躍動。