全日本野球サミットであいさつする王貞治さん＝15日午後、東京都内野球の普及振興に取り組むプロ、アマの関係者が15日、東京都内で「全日本野球サミット」を開き、中学校野球部の地域展開（地域移行）の現状と課題を議論した。参加したプロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長は「野球界全体で意見を共有し、進めていくのが近道」と語った。国は2023〜25年度を地域展開の「改革推進期間」と位置付けるが、野球部で進展している例