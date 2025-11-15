１５日午後１時１０分頃、山形県庄内町狩川の住宅敷地内に子グマ１頭（体長約５０センチ）がいるのを近隣住民が見つけ、町に通報した。現場に駆けつけた町職員が同２時半頃、緊急銃猟の実施を判断。猟友会員が発砲したが、弾は外れた。クマが山の方へ逃げたため緊急銃猟は中止された。けが人はいなかった。同４時４５分頃には、同一個体とみられるクマが再度、同じ住宅敷地内に現れたが、日没のため緊急銃猟は実施されなかった