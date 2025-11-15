部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川市長が2日間にわたり開催された市民との「対話集会」に参加し、市長を続投することへの理解を求めました。前橋市小川晶 市長「信頼を大きく損ねてしまったことをお詫び申し上げます」小川晶市長の“ホテル密会問題”をめぐり、14日と15日の2日間にわたり開催された市民との「対話集会」には、のべ300人あまりが参加しました。参加者「1日も早い辞職をよろしくお願いします