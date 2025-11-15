■バレーボール 大同生命SVリーグ女子NEC川崎 1ー3 PFU（15日、川崎市・カルッツかわさき）【写真を見る】世界バレー代表の和田由紀子、今季初出場で初得点もNEC川崎は開幕からの連勝を10でストップ【SVリーグ女子】開幕から10連勝と勢いに乗るNECレッドロケッツ川崎はPFUブルーキャッツ石川かほくに1ー3（18ー25、25ー17、21ー25、17ー25）で敗戦し、今季初黒星となった。コンディション不良で調整が続いていた 日本代表の和田