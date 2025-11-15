◇侍ジャパンシリーズ2025 日本-韓国(15日、東京ドーム)侍ジャパンの先発・曽谷龍平投手が、3回パーフェクトと見事な投球を見せました。これが侍ジャパンでの初先発となった曽谷投手(オリックス)。今大会ではMLB公式球、ピッチクロック、ピッチコムとNPBでは適用されていないルールのもとでのプレーとなっていますが、来季MLB挑戦も見込まれているソン・ソンムン選手から空振り三振を奪うなど、初回に三者凡退と上々の立ち上がりを