●面接にさえ進めない日々が続いていたが… 女優の多部未華子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、9日・16日2週連続放送の「12浪の早大生 38歳の就活〜僕に内定をください〜」。12浪の末に早稲田大学へ合格し、38歳にしてなお“新卒”として就職活動に挑む石黒さんの姿を追う。後編では、キャリア支援アドバイザー・磯野さん