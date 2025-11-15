佐々木萌香 もえもえエアライン 佐々木萌香「もえもえエアライン」がV☆パラダイスにてTV初放送される。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー2023-24」を受賞し、活躍を続ける佐々木萌香がキャビンアテンダント姿に初挑戦！実際に空港スタッフとして働いた経験を持つ萌香ちゃん。制服姿で見せる自然な笑顔と華やかなプロポーションに思わずキュン...！どこまでもキュートに進化する萌香の"萌え"が止まらない！ 佐々木萌香 もえ