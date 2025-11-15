17日(月)は寒冷前線の通過、18日(火)から19日(水)にかけては西高東低の気圧配置になり、北陸では雨や雪の降る天気になるでしょう。17日(月)午前9時の予想天気図です。低気圧がサハリンの東に進み、寒冷前線が北陸や山陰にかけてのびています。18日(火)午前9時になると、西高東低の気圧配置になり、日本海側の地域では北西よりの風が吹く見込みです。北陸の上空では、約1500メートルで−6度程度と寒気も強く、山沿いなどでは雪が降