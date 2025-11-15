寒河江市のスーパーできょう、愛媛県の女子高校生が地元の養殖マグロをPRする解体ショーを披露しました。 【写真を見る】愛媛の女子高校生がが50kgのマグロを豪快に解体（山形・寒河江市） 寒河江市の「フードセンターたかき元町店」で行われたのは50キロもあるクロマグロの解体ショーです。 解体したのは愛媛県の宇和島水産高校の女子生徒2人。通称「フィッシュガール」と呼ばれ