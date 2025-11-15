きょうは子どもの健やかな成長を願う七五三です。山形市の神社は家族連れで賑わいました。 【写真を見る】子どもの健康と成長願い七五三詣山形市の護国神社にぎわう（山形） 親に手を引かれ、参道を歩く子どもたち。スーツや着物で、かっこよく、かわいくおめかしをしています。 七五三詣は子どもの健康と成長を願い、3歳、5歳、7歳の子どもが11月15日に神社仏閣に参拝する伝統行事です。山形市の護国神社ではきょう