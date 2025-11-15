きょう午後、庄内町狩川の囲町で、民家近くの柿の木に登っているクマ1頭が発見され、環境防災課課長補佐の判断で緊急銃猟の発砲が行われました。しかし、弾が外れてクマが逃げ、緊急銃猟は中止となりました。その後、クマ1頭が同じ場所に現れたため、町で警戒しています。