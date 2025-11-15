人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）家でくつろぐ時間を大切に。ボンヤリするだけでもOK。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）自意識が強くなりそう。でも頑固すぎると孤立するかも……。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ボンヤリして大切な物を