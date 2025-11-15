元ももいろクローバーZの有安杏果さんは11月13日、自身のInstagramを更新。普段のトレーニングの様子を披露しました。【写真】有安杏果、“普段のトレーニング”を披露！「杏果ちゃんのストイックさに脱帽です」有安さんは、「普段のトレーニングの様子をちらり〜」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。「自主トレではランニングを継続中ですが、ジムではウエイトトレーニングの前に“スピードトレーニング”も欠かさず取り入れ