男子で4年連続10度目の優勝を果たし、喜ぶ徳洲会の選手たち＝高崎アリーナ体操の全日本団体・種目別選手権第3日は15日、群馬県の高崎アリーナで団体総合の2班が行われ、男子は徳洲会が6種目合計254.362点で4年連続10度目の優勝を果たした。川上翔平が3種目でトップと活躍し、パリ五輪団体金メダルの岡慎之助や杉野正尭も貢献した。セントラルスポーツは世界選手権で個人総合3連覇の橋本大輝に鉄棒で落下などのミスが出て249.16