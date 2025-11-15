ジャズを通してまちを盛り上げるイベント 「NAGASAKI CITY JAZZ 2025」が15日、長崎市内で始まりました。 音楽で長崎市の活性化を目指すイベント「NAGASAKI CITY JAZZ 2025」。 市民が文化に触れる機会を増やし、まちを盛り上げようと去年に続き、3回目の開催です。 （総合プロデューサー 平戸祐介さん） 「長崎の音楽シーンを盛り上げていきたい。長崎のまち自体も100年に一度の変革