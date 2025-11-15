バレーボールの大同生命SVリーグは15日、川崎市スポーツ・文化総合センターなどで行われ、女子のNEC川崎がPFUに1―3で敗れて初黒星を喫し、開幕からの連勝が10で止まった。姫路は岡山に、SAGA久光はAstemoにストレート勝ちし、ともに8勝目（3敗）を挙げた。男子は大阪BがJ愛知に、サントリーが日鉄堺に勝って、ともに6勝1敗となった。