23歳のみちるは、初めての恋人である夫・健司と結婚し、おなかには子どもを授かり幸せいっぱいだった。しかしある日、健司のスマホから「ご来店ありがとうございました」という風俗店のメールを発見。一度は反省を見せた健司だったが、そう簡単に風俗癖は抜けませんでした。ついに愛想を尽かしたみちるは、夫を成敗することに…。『風俗通いの夫を成敗した話』第5話をごらんください。 証拠を突きつけられ観念した健司は、