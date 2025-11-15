◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）先発のオリックス・曽谷龍平投手が３回完全投球を披露した。打者９人で４４球、２三振を奪い韓国打線を完璧に封じた。初回をわずか１２球で３者凡退に抑えた。最速は１５１キロを計測。今季８勝を挙げた左腕が初登板となった東京ドームで堂々の投球を見せた。ピッチコムにもスムーズに対応して、テンポよく投げきった。ベンチで井端監督と握手を