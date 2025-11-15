◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム）今回の強化試合では来年のＷＢＣを見据え、バッテリーのサイン伝達のための電子機器「ピッチコム」が導入されている。ベンチで出番を待つ大勢投手、高橋宏斗投手らが同機器を右耳の上に装着し、予行練習を行う姿があった。６日から始まった宮崎強化合宿でもナインはピッチコムを使用し、投内連係守備の練習を行っていた。ＮＰＢの試合では使用