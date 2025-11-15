この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、かいざき(@kaizaki_style)さんの投稿です。 舞浜駅前で出会った、ある家族の光景に感動 ある日の夜、かいざきさんが舞浜駅前にいたときの事。テーマパークの花火が上がりはじめたそうです。隣にいた親子のパパが、子どもに話しかけたその一言が…。 舞浜駅前でディズニーの花火が上がり始めた瞬間、隣のパパが子ども