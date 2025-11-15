フジテレビ系「ネタパレ」が１５日に放送された。この日は「★今年上半期ブレイク芸人１位さや香解剖★豪華芸人からコメント＆爆笑ネタ」ブレーク中のコンビ、さや香を特集した。かまいたち・濱家隆一、山内健司がＶＴＲ出演し、さや香の若手時代を振り返った。濱家は「最初に、何かさや香って変わったコンビやなと思ったんが、大阪の番組に出てもらったときのロケで、ホンマに２人がちょっと喧嘩みたいな」と述懐した。山