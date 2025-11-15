１５日、藤岡市の山林で狩猟中の男性（６０）がクマに襲われ大けがをしました。 警察によりますと、１５日の午前９時半ごろ、藤岡市三波川の山林で狩猟中の男性（６０）がクマに襲われ顔に大けがをしました。 男性は狩猟仲間５人と、シカやイノシシを捕獲する目的で山林に入ったところ、成獣とみられるクマ１頭に襲われたということです。ほかの５人にけがはありませんでした。 警察はクマに襲われる危険があるとして、むやみに