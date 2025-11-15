850ccから1150ccまで、16,000rpm以上で240馬力以上のパワーと8,500rpmで驚異のトルク135Nm、60kg以下と軽量スリムを宣言！ 11月6日からイタリアはミラノで開催されたEICMA2025で、MVアグスタはCINQUE CILINDRI engine consept、5気筒エンジン・コンセプトを何の前ぶれもなく展示、ただいっさいのコメントも発表されなかったので、様々な憶測が飛び交っていた。そのEICMAが終了後、あらためてMVアグスタからこの5気筒エン