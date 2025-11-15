県内の女性経営者が創業の魅力や体験談を語る女性向けの創業セミナーが前橋市で開かれました。 セミナーは、県信用保証協会の女性職員でつくる創業応援チーム、「シルキークレイン」が毎年開いているものです。９回目となる今回は、創業に関心のある女性１２人が参加。講師には県内で活躍する女性経営者３人が招かれ自らの体験を語りました。 このうち、沼田市出身の鶴淵麻美さんは会場となった焼き菓子