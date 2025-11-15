私はアサミ（32）。夫のセイジ（33）と息子のカズ（6）と3人暮らしです。私はとても面倒くさがりで、料理は時短でパッとできるものしか作りません。それなのに義母からは年に数回、下処理をしなければならない食材が届くのです。春はたけのこ、夏は梅、そして秋は栗でした。栗は好きですが、面倒くさがりな私は皮を剥くことがイヤで食べません。それなのに下処理までしなければならないなんて……。栗から出てくる虫に悲鳴を上げて