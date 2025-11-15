秋の自然を満喫しながら観光スポットを巡るハイキングと、清掃活動を組み合わせたイベントが高崎市で行われました。 このイベントは秋の自然を楽しみながら街の環境保全につなげてもらおうと、ＪＲ東日本高崎支社とＪＴ群馬支社が今回はじめて企画したものです。１５日は、県内外から約２５人が参加しました。 ＪＲ高崎駅を出発した参加者は、高崎市美術館や高崎公園、清水寺、白衣大観音など市内の観光スポットを巡り約８．８キ