◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）今季限りで現役を引退した中田翔さんが始球式に登場した。現役時代につけていた背番号「6」のユニホームをまとって登場。場内からは大きな歓声が起こった。その後、マウンドの少し前から投球し、球はショートバウンドで松田宣浩野手総合コーチのグラブに収まった。