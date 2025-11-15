◆全国高校ラグビー大会福岡県予選第1地区決勝東福岡80―3浮羽究真館（15日、ベスト電器スタジアム）前回大会で全国8強の東福岡が12トライを重ねて浮羽究真館を突き放し、26大会連続の全国大会出場を決めた。「相手がどこかよりも東福岡としてどうあるべきかをクローズアップしてやってきた。しっかり準備できたと思う」と藤田雄一郎監督は大差での勝利にうなずく。前半2分、HO米田来海（2年）の先制トライで幕を開けた東